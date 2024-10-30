Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:40, 30 октября 2024Моя страна

На Урале заметили «каменный цветок»

Фото: JDavid / Wikimedia

В национальном парке «Таганай» на Урале заметили «каменный цветок». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Сотрудники нацпарка обнаружили в лесу нераскрывшуюся розу холодоустойчивого шиповника морщинистого. В один из теплых осенних дней шиповник выпустил розовый бутон, надеясь на цветение, однако погода резко переменилась, и наступившие холода нарушили планы растения.

«Другие виды шиповника, а на Таганае их еще три (иглистый, майский и гололистный), распускаться в предзимье не рискнули. Их плоды сейчас поедают тетерева, рябчики, кедровки, синицы, лисицы и зайцы, а также мышевидные. Зайцы к тому же часто закусывают и ветками шиповника, не опасаясь колючек», — уточнили работники «Таганая».

Ранее в октябре в России обнаружили священное дерево из «Аватара».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы». О чем там идет речь?

      Анна Семенович показала крупным планом грудь в топе от бикини

      Добряк решил полностью закрыть въезд в Покровск

      В США перенесли начало работ над новым Abrams M1E3

      Армия России начала подходить к Курахово с юго-запада

      Пассажир самолета ублажал себя на глазах у попутчиков и тайком сфотографировал женщину

      Российский автомобилист на скорости врезался в забор, вылетел из машины и попал на видео

      Россия получила первую партию сливочного масла из Турции

      Участник СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

      УЕФА отреагировал на обвинения «Реала»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше