В национальном парке «Таганай» на Урале заметили «каменный цветок». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Сотрудники нацпарка обнаружили в лесу нераскрывшуюся розу холодоустойчивого шиповника морщинистого. В один из теплых осенних дней шиповник выпустил розовый бутон, надеясь на цветение, однако погода резко переменилась, и наступившие холода нарушили планы растения.

«Другие виды шиповника, а на Таганае их еще три (иглистый, майский и гололистный), распускаться в предзимье не рискнули. Их плоды сейчас поедают тетерева, рябчики, кедровки, синицы, лисицы и зайцы, а также мышевидные. Зайцы к тому же часто закусывают и ветками шиповника, не опасаясь колючек», — уточнили работники «Таганая».

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