Аналитик Кастехельми: зима для Украины будет сложной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тревожном положении, а зимой Киев столкнется с трудностями. Об этом заявил военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми, его слова передает издание Focus.

«Общая ситуация очень тревожная, украинцы очень напряжены. Предстоящая зима, вероятно, будет сложной», — заявил аналитик.

Кастехельми отметил, что наступление российских войск может продолжиться по двум сценариям. В первом случае целью России может стать Кураховское водохранилище, что позволит продвинуться к городу Андреевка и «в значительной степени уничтожить оборонительные преимущества» ВСУ на находящихся там высотах. Вторым вариантом развития событий может стать попытка российских войск отрезать пути снабжения ВСУ в населенном пункте Дачное.

Издание отмечает, что Украина может потерять Курахово в Донецкой народной республике до 2025 года, если российские войска продолжат свое наступление. Кастехельми добавил, что «украинцы теряют многие квадратные километры», однако оборона ВСУ «не погрузилась в хаос».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Киеву полную потерю контроля над Херсонской и Запорожской областями, а также над Луганской и Донецкой народными республиками.