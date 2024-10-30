Эксперт Дрозденко: Харрис является лучшим кандидатом на пост президента США

Камала Харрис является лучшим для России кандидатом в президенты США, поскольку ей будут управлять несколько противоборствующих вашингтонских группировок. Такое мнение высказал главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, пишет РИА Новости.

«Наилучший вариант для нас — это Камала Харрис, поскольку ею, как и Байденом, будут управлять. Делать это будут госсекретарь, советник и так далее. А это, как всегда, несколько группировок», — уточнил эксперт.

По его словам, лучше иметь дело с несколькими группировками, «которые грызутся друг с другом за финансовую выгоду, чем с одним человеком, который может сам принимать решения». Как пояснил Дрозденко, этот «вашингтонский консенсус» выгоден для РФ потому, что он нестабилен и не способен принимать жесткие и четкие решения.

В свою очередь, ранее профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман выразил мнение, что для президента России Владимира Путина Камала Харрис действительно более предпочтительна, поскольку ее политика более предсказуема.

Кандидата от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа, наоборот, постоянно характеризуют как непредсказуемого.

Берман также ранее заявлял, что исход выборов президента может определиться в Верховном суде США. По его мнению, в случае победы Дональда Трампа при любом результате часть демократов прибегнет к насильственным и масштабным демонстрациям.

