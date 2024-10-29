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05:01, 30 октября 2024Мир

В США назвали предпочтительного американского президента для Путина

Профессор Берман: Путин на выборах в США поддерживает Харрис за предсказуемость
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Для президента России Владимира Путина кандидат от демократов на выборах в США Камала Харрис действительно более предпочтительна, поскольку ее политика более предсказуема. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман.

«Надо полагать, что президент Путин говорил об этом серьезно. Харрис, конечно, была бы более "предсказуемой"», — назвал он кандидата, которого поддерживает российский лидер.

Кандидата от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа, наоборот, постоянно характеризуют как непредсказуемого.

Кроме того, по словам Рассела Бермана, Камала Харрис, вероятнее всего, продолжит внешнеполитический курс администрации Джо Байдена, а российский лидер на данный момент может смириться с подобным подходом ограниченной поддержки Украины.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал, что американская политика в отношении Украины не изменится после выборов. По его словам, основные тенденции разрешения украинского кризиса уже синхронизированы и согласованы.

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      Дмитрий Попов
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