Названа распространенная ошибка при хранении яиц

Доцент Кулач: хранить яйца в дверце холодильника не лучшая идея

Хранить яйца в дверце холодильника может быть не лучшей идеей, считает доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач. Об этой распространенной ошибке она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Кулач, каждый раз, когда дверца холодильника открывается, находящиеся там продукты подвергается изменению температуры. Такие нестабильные условия, по ее словам, провоцируют снижение качества и срока годности. «Кроме того, частые изменения температуры могут способствовать росту бактерий, что представляет потенциальную угрозу для здоровья», — предупредила эксперт.

Специалистка назвала более надежным способом хранение яиц во внутреннем отсеке холодильника. По ее словам, таким образом можно увеличить допустимый срок использования яиц, а также предотвратить их повреждение, которое может произойти при открывании и закрывании двери.

Ранее эксперты Гарвардской школы здоровья призвали отказаться от сосисок и бекона на завтрак. По их словам, эти продукты противопоказаны при высоком холестерине.