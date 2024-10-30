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16:28, 30 октября 2024Забота о себе

Названа распространенная ошибка при хранении яиц

Доцент Кулач: хранить яйца в дверце холодильника не лучшая идея

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Хранить яйца в дверце холодильника может быть не лучшей идеей, считает доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач. Об этой распространенной ошибке она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Кулач, каждый раз, когда дверца холодильника открывается, находящиеся там продукты подвергается изменению температуры. Такие нестабильные условия, по ее словам, провоцируют снижение качества и срока годности. «Кроме того, частые изменения температуры могут способствовать росту бактерий, что представляет потенциальную угрозу для здоровья», — предупредила эксперт.

Специалистка назвала более надежным способом хранение яиц во внутреннем отсеке холодильника. По ее словам, таким образом можно увеличить допустимый срок использования яиц, а также предотвратить их повреждение, которое может произойти при открывании и закрывании двери.

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