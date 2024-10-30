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17:52, 30 октября 2024Экономика

Рост просрочки по кредитам в России назвали неизбежным

Эксперт по финрынкам Бушуев назвал неизбежным рост просрочки по кредитам в РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Высокая ключевая ставка, которую Банк России не планирует снижать в обозримом будущем, делает неизбежным рост просрочки по кредитам. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказал независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев.

Он сравнил ситуацию со скороваркой. Если температура поднимается, то давление растет, появляются основания для того, чтобы точка кипения смещалась, и давление растет еще больше. Так и с кредитом, если исходить из того, что рост ставки и инфляции снизил уровень располагаемого дохода, который и имеет значение в вопросе обслуживания займов.

С другой стороны, добавил Бушуев, инфляция заставляет людей покупать товары отложенного спроса, потому что они ожидают, что вскоре те подорожают. Таким образом, многие россияне забывают обслуживать кредиты или им просто не хватает денег.

Эксперт предположил, что пора уже думать о каких-то мерах поддержки для физических лиц, которые тратят на обслуживание кредитов более 50 процентов располагаемого дохода. Например, можно снизить для них налоги или ввести другие послабления.

Бушуев комментировал данные «Скоринг Бюро», которое сообщило о наименьшем уровне дисциплины заемщиков за последние четыре года. По итогам третьего квартала индекс кредитной сознательности составил 1,51 пункта. Он оценивает динамику просроченной задолженности по всем видам необеспеченных кредитов и вероятность появления новых проблемных долгов.

К концу августа в просрочке находились порядка 6,2 миллиона договоров на необеспеченные кредиты. В конце 2023 года таковых соглашений насчитывалось только 5,4 миллиона.

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      Платон Щукин
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