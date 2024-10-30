«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума с 2020 года

РБК: индекс кредитной сознательности в РФ упал до 1,51 пункта в июле-сентябре

По итогам третьего квартала индекс кредитной сознательности в России упал до минимума с пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро».

Индекс кредитной сознательности представляет собой математическую модель, которая строится на основе данных о платежном поведении клиентов российских банков при выплате кредитов. При расчете индекса учитываются любые виды необеспеченных ссуд. Рост его показателя означает, что кредитное поведение банковских клиентов улучшается. В свою очередь, его снижение свидетельствует об ухудшении платежной дисциплины заемщиков.

Эксперты подчеркивают, что «кредитная сознательность» россиян в июле-сентябре 2024 года упала до 1,51 пункта и оказалась на минимальном уровне с середины 2020 года. На пике кризиса этот индекс находился на уровне 1,35 пункта в апреле-июне 2020-го. За третий квартале 2024-го индекс уменьшился на 0,06 пункта. Снижение началось еще в конце прошлого года, к октябрю спад составил 0,27 пункта. В «Скоринг Бюро» отметили, что это падение стало самым затяжным за все время замеров, которые начали проводить в 2011 году.

Глава «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин связал падение индекса в первую очередь с увеличением частоты выхода российских заемщиков на просрочку и ухудшением возврата клиентов в графики платежей. По итогам августа в просрочке находились в общей сложности около 6,2 миллиона договоров на необеспеченные кредиты. Для сравнения, в конце 2023 года таковых соглашений насчитывалось 5,4 миллиона, заключил он.

В начале сентября газета «Известия» со ссылкой на данные крупных бюро кредитных историй (БКИ) сообщила, что суммарный объем долгов россиян кредитным картам достиг отметки в 4,8 триллиона рублей. В годовом выражении показатель вырос на 42 процента, или в 1,4 раза. По итогам сентября совокупная задолженность физлиц по такого рода банковским продуктам приблизилась к рекордным пяти триллионам в том числе на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ).