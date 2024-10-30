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09:10, 30 октября 2024Спорт

Овечкин прокомментировал дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс»

Овечкин после дубля в ворота «Рейнджерс» сказал, что с клубом весело играть

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» Его слова приводит «Чемпионат».

Россиянин подчеркнул, что играть против одной из сильнейших команд лиги всегда весело. «Важные два очка. Мы приняли вызов. Наша команда пытается играть жестко, просто. Вижу результат», — заявил Овечкин.

Встреча с «Рейнджерс» прошла в ночь на среду, 30 октября. «Вашингтон» одержал победу со счетом 5:3.

Овечкин довел количество заброшенных шайб в НХЛ до 857. Ему остается 37 голов до рекорда, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки.

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      Алексей Гусев
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