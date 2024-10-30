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09:24, 30 октября 2024Россия

Посетительнице крупного ТРК Петербурга плеснули в лицо кипятком в очереди

В Санкт-Петербурге женщине плеснули в лицо кипятком в ходе конфликта в очереди

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Посетительнице крупного торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Сити Молл» в Санкт-Петербурге в ходе конфликта плеснули в лицо кипятком. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пострадавшей оказалась 49-летняя педиатр детской поликлиники. Как стало известно, она стояла в очереди на фуд-корте, когда другая женщина попыталась пролезть вперед. Врач сделала замечание и в ответ на нее вылили кофе. В результате россиянка получила ожоги лица и груди первой степени.

В «Сити Молл» изданию заявили, что знают о происшествии. Представитель ТРК рассказал, что облившая педиатра женщина скрылась с места конфликта до прибытия охраны.

Ранее в Стерлитамаке двухлетняя девочка получила сильный ожог в детском саде. Заведующая учреждения утверждает, что воспитанница сама опрокинула на себя горячий чай. В больнице у ребенка диагностировали ожог второй степени с поражением на всю глубину кожного покрова.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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