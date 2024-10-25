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12:16, 25 октября 2024Россия

Двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом

В Стерлитамаке двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом

Фото: NataliyaBack / Shutterstock / Fotodom

В Стерлитамаке двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом. Инцидент произошел во время ужина, пишет Mash Batash в своем Telegram-канале.

Со слов заведующей дошкольного учреждения, девочка якобы сама опрокинула горячий чай на ногу. После этого медсестра оказала ребенку первую помощь, наложив стерильную повязку на место ожога.

В больницу ребенка отвезли родители. Медики диагностировали ожог второй степени, который характеризуется поражением на всю глубину кожного покрова.

Ранее в Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада. Мать пострадавшей отметила, что воспитатели ничего не смогли ей рассказать об инциденте.

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      Елена Торубарова
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