Двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом

В Стерлитамаке двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом

В Стерлитамаке двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом. Инцидент произошел во время ужина, пишет Mash Batash в своем Telegram-канале.

Со слов заведующей дошкольного учреждения, девочка якобы сама опрокинула горячий чай на ногу. После этого медсестра оказала ребенку первую помощь, наложив стерильную повязку на место ожога.

В больницу ребенка отвезли родители. Медики диагностировали ожог второй степени, который характеризуется поражением на всю глубину кожного покрова.

Ранее в Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада. Мать пострадавшей отметила, что воспитатели ничего не смогли ей рассказать об инциденте.