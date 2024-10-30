Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:21, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Познер оценил перспективу возвращения на телевидение

Ведущий Владимир Познер заявил, что не планирует участвовать в телесъемках

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный советский и российский телеведущий Владимир Познер сообщил, что не планирует участвовать в телесъемках. Перспективу возвращения на ТВ он оценил в разговоре с изданием «Абзац».

«Совершенно точно могу сказать, что я не планирую съемки на телевидении, в том числе в новогодние праздники», — заявил журналист.

Ранее стало известно, что премьеру документального фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли с 7 на 14 октября. Вместо него 7 октября на Первом канале показали фильм, посвященный саммиту БРИКС.

В сентябре появилась информация о том, что журналист вернется на Первый канал с новой программой. Познер счел эти сведения преувеличением и объяснил, что на телеканале будет выходить документальный фильм «Турецкая тетрадь», над которым он работал.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

      Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

      Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

      В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

      США расширили санкции против России

      Над российским регионом заметили украинский беспилотник

      Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

      Жители ливанского Баальбека начали покидать дома после предупреждения Израиля

      Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше