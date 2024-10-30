Познер оценил перспективу возвращения на телевидение

Ведущий Владимир Познер заявил, что не планирует участвовать в телесъемках

Известный советский и российский телеведущий Владимир Познер сообщил, что не планирует участвовать в телесъемках. Перспективу возвращения на ТВ он оценил в разговоре с изданием «Абзац».

«Совершенно точно могу сказать, что я не планирую съемки на телевидении, в том числе в новогодние праздники», — заявил журналист.

Ранее стало известно, что премьеру документального фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли с 7 на 14 октября. Вместо него 7 октября на Первом канале показали фильм, посвященный саммиту БРИКС.

В сентябре появилась информация о том, что журналист вернется на Первый канал с новой программой. Познер счел эти сведения преувеличением и объяснил, что на телеканале будет выходить документальный фильм «Турецкая тетрадь», над которым он работал.