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15:52, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Первый канал перенес премьеру фильма Познера

Первый канал перенес на 14 октября премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первый канал перенес на неделю премьеру многосерийного документального фильма «Турецкая тетрадь» журналиста Владимира Познера. Об этом пресс-служба вещателя сообщила ТАСС.

Премьера состоится 14 октября вместо 7 октября, как утверждалось ранее. «Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС», — сказали в пресс-службе.

Познер заявил агентству, что Первый канал за несколько дней предупредил его о переносе показа. По словам журналиста, насколько он понял, произошла некая путаница с сеткой вещания.

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      Маргарита Щигарева
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