Первый канал перенес премьеру фильма Познера

Первый канал перенес на 14 октября премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь»

Первый канал перенес на неделю премьеру многосерийного документального фильма «Турецкая тетрадь» журналиста Владимира Познера. Об этом пресс-служба вещателя сообщила ТАСС.

Премьера состоится 14 октября вместо 7 октября, как утверждалось ранее. «Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС», — сказали в пресс-службе.

Познер заявил агентству, что Первый канал за несколько дней предупредил его о переносе показа. По словам журналиста, насколько он понял, произошла некая путаница с сеткой вещания.