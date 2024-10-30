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15:23, 30 октября 2024Экономика

Реальный капитал премиум-клиентов банков снизился из-за инфляции

Frank RG: реальный размер капитала премиум-клиентов банков снизился на четверть

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Средний размер капитала премиум-клиентов банков РФ вырос в этом году на 24 процента по отношению к 2016-му. Однако реальный размер капитала из-за инфляции снизился, пишет РБК со ссылкой на исследование Frank RG.

Реальный размер капитала с учетом инфляции за восемь лет стал меньше на 22 процента, уточнили аналитики. Если тогда он находился на уровне 2,5 миллиона рублей, то в текущем году достиг 2 миллионов.

Инфляция с 2014 по 2024 год оказалась на уровне 98,6 процента. Из-за этого порог входа в премиальный банкинг снизился: чтобы стать таким клиентом, нужно иметь капитал на уровне 2,4 миллиона рублей. Цифра почти не поменялась с 2014 года, когда средний порог составлял 2,2 миллиона.

Два года назад аналитики Frank RG сообщали о потере премиальными клиентами интереса к российским банкам. Размер капитала таких лиц на счетах снизился сразу на 14 процентов, а средний капитал на клиента оказался на уровне 1,81 миллиона рублей (против 2,28 миллиона рублей годом ранее). Параллельно, по словам экспертов, уменьшился и интерес премиум-клиентов к инвестициям. Возможной причиной такого положения дел они называли заморозку активов.

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      Лилиана Набиуллина
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