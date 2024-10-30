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16:44, 30 октября 2024Моя страна

Российские врачи удалили женщине опухоль весом более восьми килограммов

Хирурги в Екатеринбурге удалили женщине опухоль весом 8,8 килограмма

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Хирурги Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга удалили женщине огромную опухоль. Об этом пишет Kp.ru.

Российские врачи успешно прооперировали 56-летнюю пациентку. Ранее у нее была обнаружена доброкачественная миома матки весом 8,8 килограмма.

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В Минздраве Свердловской области заявили, что последние два года женщина наблюдала у себя увеличение живота. Все это время она была уверена, что ее фигура меняется по естественным причинам, поэтому обращаться к медикам не планировала.

«За 26 лет работы врачом акушером-гинекологом я впервые столкнулась с таким размером опухоли, которая могла в любой момент трансформироваться в злокачественное новообразование», — сообщила заведующая гинекологическим отделением медучреждения Эльвира Шакирьянова.

Ранее в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана впервые провели уникальную операцию младенцу на сердце. Новорожденный с опасным диагнозом «коарктация аорты» поступил в отделение кардиореанимации с весом всего 1,8 килограмма.

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      Фариза Бацазова
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