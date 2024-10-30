Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ

Снайпер ВС России Малыш: группы по 40 бойцов ВСУ бегут из Угледара за раз

Российские военнослужащие фиксируют многочисленные группы Вооруженных сил Украины — сразу по 40 бойцов за раз — которые самовольно оставляют свои позиции и совершают побег из Угледара. Об этом рассказал снайпер ВС РФ с позывным Малыш на видео, которое распространяет Минобороны России, передает ТАСС.

«Вообще присутствие снайпера на направлении — психологический момент. Если люди знают, что там находятся снайперы, они уже по-другому двигаются. Когда мы сюда приехали, противник вел себя очень вольно, ходил пешком, сейчас уже нет такого. Сейчас мы видим, как из Угледара бегут по 40 человек за раз, с "лесополок" бегут, очень быстро», — поделился военный.

По словам Малыша, боевой дух противника явно падает.

В российском оборонном ведомстве отметили, что снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота помогли продвинуться штурмовикам группировки войск «Восток» под Угледаром. «Снайперская тройка заранее скрытно выдвигается к опорным пунктам противника. Они определяют дистанцию до цели, занимают позиции и ждут начала штурмовой операции, чтобы точными выстрелами нейтрализовать огневые точки и посеять панику в окопах противника», — объяснили в МО РФ.