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17:14, 24 октября 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили об отступлении ВСУ по всем фронтам

Conversation: Украину оттесняют по всем фронтам, в том числе в Курской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на многих направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет европейское издание Conversation.

«Украинцев оттесняют по всем фронтам, в том числе в Курской области. (...) Еще более важен тот факт, что у них заканчиваются солдаты», — говорится в материале.

В статье говорится, что на протяжении 2024 года Украина сдает позиции. Так, напомнил Conversation, на этой неделе российские войска окружили город Селидово, а в начале октября заняли Угледар.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис раскрыл последствия окружения Селидова для ВСУ. По его мнению, украинская армия должна была эвакуироваться из населенного пункта еще за неделю до окружения.

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