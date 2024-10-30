Опасность «тихих атак» ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: военные РФ смогут противостоять «тихим атакам» ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ смогут противостоять «тихим атакам», применять которые начали военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Опасность подобных атак специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее мэр города Горловка Донецкой народной республики (ДНР) Иван Приходько рассказал, что ВСУ перед атакой оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобуса выключили винты у беспилотного летательного аппарата. По его словам, РЭБ на автобусе был включен и работал исправно. Из-за этого ВСУ применили тактику «тихой атаки», подчеркнул глава города.

«Так же делали у нас летчицы во время Второй Мировой войны, которые летали на Пе-2: они вообще отключали мотор, тихо планировали и скидывали бомбы — это бесшумный вариант. То же самое делают с дронами-камкадзе: дистанционно можно отключить двигатель, и он летит как планер, после чего падает. Так как нет звука, то очень тяжело определять, в том числе средства РЭБ, которые наводятся на тепловое излучение. Ничего нового в этом нет, наши ребята в этом разберутся и с таким изыском», — считает Дандыкин.

До этого военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев рассказал, что в 2024 году в зоне специальной военной операции (СВО) на вооружении Российской армии появились дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Это революционное оружие, которое способно изменить картину боевых действий, объяснил специалист.

По словам Полетаева, примененное в дронах техническое решение с оптоволоконным кабелем делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые воздействуют на радиоканал коммуникации между дроном и оператором.

