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16:15, 30 октября 2024Бывший СССР

Опасность «тихих атак» ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: военные РФ смогут противостоять «тихим атакам» ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ смогут противостоять «тихим атакам», применять которые начали военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Опасность подобных атак специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее мэр города Горловка Донецкой народной республики (ДНР) Иван Приходько рассказал, что ВСУ перед атакой оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобуса выключили винты у беспилотного летательного аппарата. По его словам, РЭБ на автобусе был включен и работал исправно. Из-за этого ВСУ применили тактику «тихой атаки», подчеркнул глава города.

«Так же делали у нас летчицы во время Второй Мировой войны, которые летали на Пе-2: они вообще отключали мотор, тихо планировали и скидывали бомбы — это бесшумный вариант. То же самое делают с дронами-камкадзе: дистанционно можно отключить двигатель, и он летит как планер, после чего падает. Так как нет звука, то очень тяжело определять, в том числе средства РЭБ, которые наводятся на тепловое излучение. Ничего нового в этом нет, наши ребята в этом разберутся и с таким изыском», — считает Дандыкин.

До этого военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев рассказал, что в 2024 году в зоне специальной военной операции (СВО) на вооружении Российской армии появились дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Это революционное оружие, которое способно изменить картину боевых действий, объяснил специалист.

По словам Полетаева, примененное в дронах техническое решение с оптоволоконным кабелем делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые воздействуют на радиоканал коммуникации между дроном и оператором.

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