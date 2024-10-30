Склоки в Берлине усугубили экономическое положение Германии

Bloomberg: в 2025 году экономическое положение ФРГ ухудшится еще сильнее

Экономический кризис в Германии оказался структурным, и, судя по отзывам компаний, в 2025 году ситуация может ухудшиться еще сильнее. Об этом заявил представитель Германской торгово-промышленной палаты (DIHK) Мартин Ванслебен. Его процитировало агентство Bloomberg.

Экономика Германии, которая считается крупнейшей в Европе, избежала технической рецессии, однако есть сигналы, что проблемы, с которыми столкнулась ФРГ, становится все труднее преодолевать. Страна оказалась обременена спадом производства и огромными проблемами в автомобильной промышленности.

Ситуация усугубляется из-за политических склок в Берлине и неопределенности с рабочими местами. Все это удерживает покупателей дома и способствует росту сбережений. В октябре количество безработных выросло на 27 тысяч, а безработица осталась на уровне 6,1 процента. Экономист Мартин Адеммер предположил, что 2024-й станет еще одним потерянным годом.

Опрос 25 тысяч немецких компаний показал, что «нет абсолютно никаких оснований для оптимизма». DIHK прогнозирует, что в 2024 году экономика сократится на 0,2 процента и в 2025 году будет стагнировать.

Евростат объявил, что по итогам III квартала 2024 года экономика еврозоны выросла на 0,4 процента. ВВП ФРГ увеличился на 0,2 процента, Франции — на 0,4 процента, а Испании — на 0,8 процента.