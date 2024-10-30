Тарантино оценил провалившийся в прокате «Джокер 2»

Режиссер Квентин Тарантино похвалил провалившийся в прокате «Джокер 2»

Режиссер Квентин Тарантино оценил вторую часть фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Его слова приводит Variety.

«Мне очень, очень понравилось, очень. Очень. Как, чрезвычайно, и я пошел смотреть его, ожидая, что буду впечатлен съемками», — сказал кинематографист.

Тарантино также похвалил Филлипса, отметив, что его коллега и есть настоящий Джокер. «Джокер снял этот фильм. Он потратил деньги студии так, как их потратил бы Джокер. Он открыто сказал зрителям "Идите на ***". Он сказал "Идите на ***" Голливуду. Он сказал "Идите на ***" всем, кто владеет акциями DC и Warner Bros», — добавил режиссер.

Ранее пользователи сети обратили внимание на деталь сюжета второй части фильма «Джокер», которая может быть важной пасхалкой.