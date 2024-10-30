Участник СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

Военнослужащий из Ингушетии получил звание Героя России посмертно

Звание Героя России посмертно присвоили участнику специальной военной операции (СВО) из Ингушетии Султану Хашагульгову. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Есть события, которые одновременно вызывают и горечь, и гордость. Такие чувства я испытал, получив известие, что еще один наш земляк удостоен высокой военной награды», — написал чиновник.

Калиматов рассказал, что Хашагульгов отдал жизнь во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, военнослужащему было присвоено звание Героя России указом президента страны Владимира Путина.

Ранее Белоусов шепотом поговорил с российским офицером, представленным к званию Героя России. В больничной палате министр наклонился к военнослужащему и пообещал ему «сделать все, что в силах наших». Речь шла о восстановлении здоровья офицера и возвращении его к полноценной жизни. На кадрах награжденный не подал руки Белоусову.