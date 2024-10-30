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18:56, 30 октября 2024Россия

Участник СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

Военнослужащий из Ингушетии получил звание Героя России посмертно

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Звание Героя России посмертно присвоили участнику специальной военной операции (СВО) из Ингушетии Султану Хашагульгову. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Есть события, которые одновременно вызывают и горечь, и гордость. Такие чувства я испытал, получив известие, что еще один наш земляк удостоен высокой военной награды», — написал чиновник.

Калиматов рассказал, что Хашагульгов отдал жизнь во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР).

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По его словам, военнослужащему было присвоено звание Героя России указом президента страны Владимира Путина.

Ранее Белоусов шепотом поговорил с российским офицером, представленным к званию Героя России. В больничной палате министр наклонился к военнослужащему и пообещал ему «сделать все, что в силах наших». Речь шла о восстановлении здоровья офицера и возвращении его к полноценной жизни. На кадрах награжденный не подал руки Белоусову.

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      Никита Абрамов
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