ЕК: ограничения прав человека из-за военного времени на Украине пропорциональны

Еврокомиссия (ЕК) назвала порядок мобилизации на Украине и ограничения прав человека из-за военного времени пропорциональными. Об этом говорится в ежегодном докладе организации о прогрессе стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.

«Ограничения фундаментальных прав человека, связанные с законами военного времени, являются в целом пропорциональными», — указано в документе.

Помимо этого, отмечается, что Украина якобы улучшила собственное законодательство о защите национальных меньшинств и добилась прогресса в сфере свободы информации. В ЕК добавили, что украинскому правительству необходимо повысить эффективность расследований о случаях пыток в местах заключения.

Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии по Украине. По его словам, глава ЕК отстаивала эту стратегию в течение многих лет, и с тех пор сотни тысяч человек стали жертвами украинского конфликта.