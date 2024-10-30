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23:52, 30 октября 2024Россия

В России усомнились в способности Трампа остановить антироссийский маховик

Слуцкий: Трамп даже при победе на выборах не остановит антироссийский маховик
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Один кандидат в президенты США Дональд Трамп, даже в случае победы, при всех декларациях о том, что он завершит украинский конфликт за один день, не сможет остановить общий антироссийский маховик. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Один Трамп (даже если выиграет избирательную гонку) при всех декларациях о том, что он завершит украинский конфликт за один день, не сможет остановить общий антироссийский маховик», — считает Слуцкий.

Он отметил, что в США сложился межпартийный консенсус против России и на «разморозку» диалога потребуются годы, если не будет смены поколений как в Белом доме, так и на Капитолийском холме.

«Нам необходимо вести самостоятельную политику, добиваться выполнения целей СВО на Украине и переходить к формированию нового контура архитектуры безопасности в Евразии на основе принципов неделимости», — подчеркнул Слуцкий.

Он заключил, что на стороне России находится большинство стран мира, что «продемонстрировал казанский саммит БРИКС».

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы не отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом. Он напомнил, что во время его президентства США не вели войны.

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      Марина Совина
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