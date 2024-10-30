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09:36, 30 октября 2024Россия

В российском городе оставленный с няней ребенок оказался в реанимации

В Санкт-Петербурге на оставленного с няней ребенка упал шкаф

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге оставленная с няней двухлетняя девочка оказалась в реанимации. Об этом пишет 78 | НОВОСТИ.

По данным издания, няня отвлеклась, в результате на ребенка упал шкаф. Девочка получила серьезные травмы головы. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Изданию стало известно, что девочка живет в неполной семье, ее 35-летнего отца в момент происшествия не было дома.

Ранее в Ленинградской области первоклассник попал в реанимацию после отдыха в детском лагере «Алые паруса». Там на мальчика также упал шкаф.

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      Елена Торубарова
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