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08:20, 9 января 2024Россия

Первоклассник оказался в реанимации после отдыха в российском лагере

В Ленобласти первоклассник оказался в реанимации после падения шкафа в лагере

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В поселке Пески Ленинградской области первоклассник оказался в реанимации после отдыха в детском лагере «Алые паруса». Там на мальчика упал шкаф, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло 8 января. Ребенка привезли из учреждения в детскую городскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом височной и скуловой костей, а также другие травмы, связанные с головой.

Российского школьника поместили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Как выяснил телеканал 78.ru, сейчас директора оздоровительного лагеря доставили в управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленобласти для выяснения обстоятельств инцидента.

Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним, подчеркнули изданию в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее директор Депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал, что врачи сургутской травматологической больницы прооперировали первоклассника с ишемическим инсультом.

Специалист пояснил, что сначала школьник попал в стационар с подозрением на пищевое отравление.

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      Анна Щербакова
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