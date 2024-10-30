В Словакии оценили роль Китая на мировой арене

Премьер Словакии Фицо назвал Китай решающим игроком на мировой арене

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал роль КНР на мировой арене. Его слова приводит ТАСС.

На выступлении перед журналистами Фицо назвал Китай решающим игроком на мировой арене. По его мнению, конфликт на Украине уже невозможно урегулировать без участия Пекина. По его мнению, страна является «стабильной страной, гарантирующей определенную меру равновесия не только в [своем] регионе, но и во всем мире».

Фицо также призвал уважать такие страны как Китай. Он подчеркнул, что Словакия никогда не станет вмешиваться во внутренние дела другого государства, поскольку уважает его путь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности внести в «план мира» предложения других стран. По его словам, свои идеи по мирным переговорам между Москвой и Киевом вносили Китай, Бразилия, а также ЮАР.