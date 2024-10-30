Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:53, 30 октября 2024Мир

В Словакии оценили роль Китая на мировой арене

Премьер Словакии Фицо назвал Китай решающим игроком на мировой арене
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал роль КНР на мировой арене. Его слова приводит ТАСС.

На выступлении перед журналистами Фицо назвал Китай решающим игроком на мировой арене. По его мнению, конфликт на Украине уже невозможно урегулировать без участия Пекина. По его мнению, страна является «стабильной страной, гарантирующей определенную меру равновесия не только в [своем] регионе, но и во всем мире».

Фицо также призвал уважать такие страны как Китай. Он подчеркнул, что Словакия никогда не станет вмешиваться во внутренние дела другого государства, поскольку уважает его путь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности внести в «план мира» предложения других стран. По его словам, свои идеи по мирным переговорам между Москвой и Киевом вносили Китай, Бразилия, а также ЮАР.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      В Словакии оценили роль Китая на мировой арене

      В России усомнились в способности Трампа остановить антироссийский маховик

      Небензя прокомментировал военное сотрудничество России и КНДР

      Небензя возмутился созывом заседания Совбеза ООН о якобы присутствии военных КНДР в России

      Российские войска сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями

      Киев подготовит новый план для второго «саммита мира»

      Глава Пентагона пригрозил использованием оружия США против военных из КНДР

      На Западе обвинили Зеленского в желании сохранить власть

      Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому полную потерю поддержки после выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше