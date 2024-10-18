Зеленский заявил о готовности внести в «план мира» предложения других стран

Зеленский: Киев готов внести в «план мира» предложения Бразилии, ЮАР и Китая

Киев готов внести в свой «план мира» предложения Бразилии, Китая и Южно-Африканской республики (ЮАР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«В последний раз, когда мы говорили с президентом [ЮАР Сирилом] Рамапосой, он сказал, что они хотели бы видеть и свои предложения. Я сказал: мы не против. Мы готовы взять ваши предложения, и там, где пункты ваших предложений основаны на международном плане и Уставе ООН, готовы их включить в какой-либо план. Почему нет? Пожалуйста», — сказал он.

Украинский лидер отметил, что свои идеи и предложения по мирным переговорам между Москвой и Киевом вносили Китай, Бразилия, а также ЮАР. По его словам, обсудить их инициативы возможно на заседании G20, которое пройдет в ноябре.

Ранее президент России заявил, что Украина выдвигает свои требования и не считает возможным вести переговоры. Он напомнил, что Киев вел переговоры с Москвой, однако украинские власти прекратили переговорный процесс после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений.