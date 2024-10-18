Путин высказался о требованиях Украины

Украина выдвигает свои требования, это не переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и все. Это же не переговоры», — сказал глава государства.
Он напомнил, что Киев вел переговоры с Москвой, однако украинские власти прекратили переговорный процесс после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений.
Ранее украинский глава Владимир Зеленский потребовал вооружение у западных союзников для начала переговоров с российской стороной. По его мнению, для запуска переговорного процесса Запад должен уравновесить силы.