Путин высказался о требованиях Украины

Президент России Путин: Украина выдвигает свои требования, это не переговоры

Украина выдвигает свои требования, это не переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и все. Это же не переговоры», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Киев вел переговоры с Москвой, однако украинские власти прекратили переговорный процесс после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский потребовал вооружение у западных союзников для начала переговоров с российской стороной. По его мнению, для запуска переговорного процесса Запад должен уравновесить силы.