Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 18 октября 2024Бывший СССР

Путин высказался о требованиях Украины

Президент России Путин: Украина выдвигает свои требования, это не переговоры

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Украина выдвигает свои требования, это не переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и все. Это же не переговоры», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Киев вел переговоры с Москвой, однако украинские власти прекратили переговорный процесс после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский потребовал вооружение у западных союзников для начала переговоров с российской стороной. По его мнению, для запуска переговорного процесса Запад должен уравновесить силы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина передали друг другу тела военных. Обмен прошел по формуле «501 на 89»

      Россиянин спрятал наркотики под пассажирским сиденьем и попался

      Ольга Серябкина ответила на вопрос о втором ребенке

      Россиянин пришел в гости к старому знакомому и забил его до смерти

      Стало известно о желании партнеров Киева снизить мобилизационный возраст на Украине

      «Ростех» показал бинокль с гиростабилизацией на ORELEXPO

      Диетолог назвала необычные свойства синих ягод

      Курганские депутаты раскрыли источники женского счастья

      Мировые цены на нефть упали до минимума с начала октября

      Российские туристы оказались заблокированы в пятизвездочном отеле Турции из-за пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше