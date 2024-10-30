В Венгрии рассказали о преимуществе России в конфликте на Украине

Администрация премьера Венгрии: время в конфликте на Украине на стороне России

В украинском конфликте время на стороне России, поэтому в начале мирных переговоров должен быть заинтересован исключительно Киев. С таким заявлением в эфире телеканала М1 выступил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

«По нашему убеждению, время в этом [конфликте] на стороне России, поэтому как можно скорейшее прекращение огня в интересах Украины, прежде всего в ее интересах», — сказал руководитель канцелярии.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Запада выбрали неверную стратегию в отношении Украины, и у них не хватает смелости это признать.