Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 30 октября 2024Россия

Вторая за день украинская ракета сбита над российским регионом

Вторую за день украинскую ракету сбили над Курской областью

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Вторую за день украинскую ракету сбили над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

Днем 30 октября над Курской областью была сбита еще одна ракета, выпущенная со стороны Украины.

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за отражение обеих атак.

Ранее 30 октября Вооруженные силы Украины атаковали еще один приграничный регион России — Белгородскую область. Там в результате удара беспилотника ранения получили четыре человека. Всем им была оказана медицинская помощь. Также было повреждено жилье местных жителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в президенты МОК пообещал не допустить россиян к турнирам. Как на это отреагировали в России?

      Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

      В Германии впервые показали модернизированный Leopard 2A7

      Эксклюзивный контент стал доступен для россиян

      Оценен риск дефицита бананов в России перед Новым годом

      Вторая за день украинская ракета сбита над российским регионом

      Работодателей захотели обязать делать ДМС для мигрантов

      Добряк заявил о разрушении почти всей критической инфраструктуры в Покровске

      Названа распространенная ошибка при хранении яиц

      Названы профессии самых счастливых россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше