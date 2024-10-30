Вторая за день украинская ракета сбита над российским регионом

Вторую за день украинскую ракету сбили над Курской областью

Вторую за день украинскую ракету сбили над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

Днем 30 октября над Курской областью была сбита еще одна ракета, выпущенная со стороны Украины.

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за отражение обеих атак.

Ранее 30 октября Вооруженные силы Украины атаковали еще один приграничный регион России — Белгородскую область. Там в результате удара беспилотника ранения получили четыре человека. Всем им была оказана медицинская помощь. Также было повреждено жилье местных жителей.