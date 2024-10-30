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12:23, 30 октября 2024Забота о себе

Заболевшая раком в 21 год девушка рассказала о симптомах болезни

Mirror: британка Дарси Шоу рассказала, что у нее обнаружили меланому в 21 год

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom

Британка по имени Дарси Шоу рассказала, что у нее обнаружили меланому, когда ей был 21 год. Симптомы, с которыми она столкнулась, Шоу назвала изданию Mirror.

Девушка рассказала, что пять лет назад, когда она приехала домой на каникулы, ее мать заметила, что одна из родинок дочери стала больше и темнее. Шоу отправилась к врачу, но он заверил, что причин для беспокойства нет. «Я чувствовала себя глупо, указывая на смешно выглядящую родинку, поскольку не знала, что изменение внешнего вида — это возможные признак рака. Врач отмахнулся от меня, посчитав, что мне не о чем беспокоиться», — рассказала девушка.

Позже Шоу изучила свои старые фото и убедилась, что родинка меняется. Она вновь обратилась к врачу. Девушке удалили родинку, впоследствии анализы показали, что у нее рак кожи. «Я раньше не слышала слова "меланома", поэтому не сразу поняла, что это такое. Врачи не смогли точно определить, как у меня появился рак кожи», — рассказала Шоу.

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Девушка прошла лечение, однако ей все равно необходимо регулярно делать обследования. Она призналась, что раньше не знала о симптомах и теперь призывает всех не игнорировать такие признаки болезни, как уплотнения, шишки или припухлости, необъяснимую усталость, изменения родинок, постоянную боль и резкое изменение веса.

Ранее онколог Андрей Пылев оценил вероятность перерождения язвы желудка в рак. По его словам, каждая пятая язва становится опухолью.

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      Алиса Дмитриева
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