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12:17, 31 октября 2024Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в бюстгальтере для журнала

54-летняя модель Наоми Кэмпбелл снялась в бюстгальтере для журнала V

Фото: Cobra Team / BACKGRID / Legion-Media

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в откровенных образах снялась для журнала V. Соответствующий материал появился на сайте издания.

54-летняя манекенщица предстала на одном из снимков в черном наряде, который включал в себя кружевное бюстье и шелковую юбку Dolce & Gabbana с завышенной талией. Также образ дополняли шляпа с опущенной вуалью и короткие перчатки.

Кроме того, знаменитость примерила бюстгальтер в сочетании с прозрачным топом и укороченным бархатным пиджаком и прозрачное шифоновое макси-платье со страусиными перьями. При этом она уложила волосы в хвост-косу и выделила губы красной помадой.

Отмечается, что автором снимков стал проживающий в Лондоне норвежский фэшн-фотограф и режиссер Сельве Суннсбе. В свою очередь, за стиль модели отвечал Гро Кертис.

В сентябре сообщалось, что Кэмпбелл на пять лет запретили быть попечителем благотворительной организации из-за финансовых нарушений.

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      Алина Гостева
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