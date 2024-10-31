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18:15, 31 октября 2024Экономика

Банк России опроверг сведения о покупке биржи в Санкт-Петербурге

ЦБ: доля Центробанка в Санкт-Петербургской валютной бирже не менялась
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сведения о том, что Банк России приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ) не соответствует реальному положению дел. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального банка.

Регулятор уточнил, что с 2002 года является акционером АО «СПВБ».

«За это время наша доля не менялась, она по-прежнему составляет 8,9 процента уставного капитала», — подчеркнули в ЦБ.

Ранее Frank Media со ссылкой на собственные источники сообщил о покупке Банком России Санкт-Петербургской валютной биржи. Согласно этой информации на ее основе будто бы запланировано образовать полноценную площадку по торговле иностранной валютой.

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