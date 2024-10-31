Байден покусал детей

NYP: Байден в шутку покусал трех детей в Хеллоуин

Президент США Джо Байден в шутку покусал трех детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«В ходе серии неловких взаимодействий 81-летний Байден делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, переодетого в курицу», — отмечается в материале издания.

В ответ на укус один из детей захихикал. Комичности придал тот факт, что в этот момент на празднике заиграла музыка из фильма «Челюсти», где обычные жители пытаются спастись от нападения акулы. Родители детей отнеслись к этому с юмором и не возражали против действий президента.

Ранее Байден досрочно проголосовал на выборах президента США в родном штате Делавэр. По данным The Associated Press, политик простоял в очереди около 40 минут, прежде чем проголосовать за вице-президента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.