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12:53, 31 октября 2024Наука и техника

Blue Origin выкатила первую ступень New Glenn на стартовый стол

Компания Blue Origin выкатила первую ступень ракеты New Glenn на стартовый стол

Фото: Blue Origin

Компания Blue Origin сделала еще один важный шаг на пути к первому запуску тяжелой ракеты New Glenn, выкатив на стартовый стол на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) ее первую ступень. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Для транспортировки из завода на стартовую площадку на расстояние 37 километров ракетной ступени, имеющей диаметр 7 метров и длину 95 метров, была использована связка на основе двух прицепов, буксируемых переделанным танковым тягачом Oshkosh M1070.

«Перемещение ракеты на стартовую площадку является ключевым признаком того, что первая ступень почти готова к долгожданному дебюту», — говорится в публикации.

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В издании предположили, что первый полет New Glenn состоится в начале — середине декабря.

В сентябре ArsTechnica сообщила, что компания Blue Origin успешно испытала вторую ступень тяжелой ракеты New Glenn.

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      Иван Потапов
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