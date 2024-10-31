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04:00, 1 ноября 2024Мир

Шансы Трампа и Харрис стать президентом США сравнили

Политолог Дубравский: штаб Трампа рассматривает 21 сценарий победы на выборах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Математическое моделирование и социологические опросы накануне выборов президента США предсказывают кандидатам от Республиканской и Демократической партии, Дональду Трампу и Камале Харрис, ничью. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, сейчас избирательный штаб Дональда Трампа рассматривает 21 различный сценарий победы в гонке на высший государственный пост, а команда Камалы Харрис — 20.

Под этим, как утверждает политолог, подразумеваются все возможные комбинации итогов голосования в ключевых штатах, которые гарантированно приведут одного из кандидатов к победе.

«Есть разные способы собрать победную комбинацию. Например, если выиграть в Джорджии, Пенсильвании и еще одном колеблющемся штате, остальными можно вполне пренебречь. Но аналитики пока выводят чистую ничью! Это беспрецедентный случай», — сказал Павел Дубравский.

Он также назвал избирательную кампанию 2024 года самой конкурентной и непредсказуемой в истории США, так как баланс сил на ней «измеряется статистической погрешностью».

Ранее Павел Дубравский рассказал про невыгодный для России исход американских выборов. Он уверен, что ни гипотетическая победа Дональда Трампа, ни Камалы Харрис не приведут к окончанию конфронтации между США и Россией.

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