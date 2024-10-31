Двух российских чиновников задержали по подозрению во взятке

В Петербурге задержали директора Центра комплексного благоустройства Белоуса

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали директора Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса и его заместителя Игоря Бея. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Белоус проходит подозреваемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), а Бей — 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, не позднее 24 августа 2023 года Бей заявил Белоусу о своей готовности стать посредником в передаче 500 тысяч рублей от представителя частной фирмы. За эти деньги компании пообещали оказывать общее покровительство при исполнении государственных контрактов, заключенных в сфере благоустройства Санкт-Петербурга.

16 февраля заместитель эти деньги получил. Часть суммы он забрал себе, а остальное передал начальнику.

Ранее в Москве Черемушкинский районный суд приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 годам лишения свободы за взятки.