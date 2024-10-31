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17:17, 31 октября 2024Культура

Джиган рассказал об избиении со стороны отца

Рэпер Джиган признался, что отец «жестоко лупил» его в детстве за проступки
Андрей Шеньшаков

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Рэпер Джиган во время съемок шоу «Большое переселение» признался, что в детстве отец «жестоко лупил» его за проступки. Слова артиста передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Супруга рэпера Оксана Самойлова поделилась переживаниями о том, что Джиган впервые применил физическое наказание, шлепнув их четырехлетнего сына Давида.

«Я читаю книги по психологии, стараюсь придерживаться правильной линии поведения в воспитании детей, а Денис предлагает просто дать по заднице, объясняя это тем, что нас самих так воспитывали», — сообщила Оксана.

При этом музыкант признался, что в его детстве такие меры воспитания детей были нормой. «Отец жестко отлупил лишь дважды в жизни. Один раз жестко ремнем отшлепал, второй раз с кулака дал в бочину. Но тогда я просто жестко накосячил, гараж соседский сжег», — рассказал Джиган.

Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова, которые и сами недавно завели домашнюю козу, помогут известным бутовским козлам.

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