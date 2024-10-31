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13:16, 31 октября 2024Экономика

Экс-вратарь сборной России обвинил бывшую жену в мошенничестве с дорогими квартирами

Футболист Нигматуллин обвинил экс-жену в незаконном присвоении жилья на ₽200 млн

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин обвинил бывшую жену Елену в мошенничестве с дорогими квартирами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Футболист считает, что экс-супруга незаконно присвоила себе элитное жилье в Москве и Майами общей стоимостью 200 миллионов рублей, и собирается писать на нее заявление. С мая 2024 года спортсмен пытается уговорить Елену разделить совместно нажитое имущество пополам — отправляет ей официальные письма с просьбой поставить точку в отношениях и избежать скандала.

Нигматуллин даже готов пойти на уступки и предоставить жене 65 процентов стоимости недвижимости. Однако бывшая жена проигнорировала инициативу и сама продала общую квартиру в Москве за 125 миллионов рублей, несмотря на наличие у пары расписки о разделе прибыли пополам.

Адвокат футболиста увидела в действиях его бывшей жены признаки мошенничества. По решению суда счета женщины арестовали, но вместо вырученных от сделки миллионов на них числились 20 тысяч рублей. Теперь спортсмен готовит заявление, чтобы на экс-супругу завели уголовное дело о мошенничестве.

Ранее бывшая жена футболиста Павла Мамаева модель Алана Мамаева рассказала, что судится с экс-супругом за квартиру в Москве. При этом подробностей о разбирательстве она не сообщила.

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      Нина Ташевская
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