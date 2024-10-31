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14:57, 31 октября 2024Моя страна

Медузу размером с человека сняли на видео в России

Медузу размером с человека сняли на видео у Владивостока
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

В Приморском крае заметили гигантскую медузу размером с человека. Видео появилось в Telegram-канале Дмитрия Рудася об океане.

По его словам, кадры были сделаны недалеко от Владивостока. На них запечатлена цианея, которую называют Львиной гривой.

«Кстати, именно цианея считается самой большой медузой в мире. Размер купола может достигать, по некоторым данным, 2,5 метра!» — рассказал автор видео.

Ранее блогер попробовал съесть медузу-гиганта в Анапе и показал это на видео. Молодой человек сказал, что выловил медузу «на пакет». Затем он на пляже начал есть «эту жижу» с вилкой и ножом.

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