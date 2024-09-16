Блогер съел медузу-гиганта и показал это на видео в России

Блогер в Анапе съел медузу-гиганта, «приправив» песком, и показал это на видео

Блогер попробовал съесть медузу-гиганта в Анапе и показал это на видео. Запись публикует Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

«Если вас выбросило с корабля на берег моря…» — начал свой ролик местный блогер. В шутку он заявил, что если альтернатив по еде нет, то можно поймать медузу, но главное это сделать под песню Matrang.

Молодой человек сказал, что выловил медузу «на пакет». Затем он сел на пляже и начал есть «эту жижу» с вилкой и ножиком. После этого местный блогер захотел «приправить» блюдо песком. «Вы знаете… кисловатое немножко, такое соленое, горьковатое», — подытожил он и в конце посоветовал россиянам все же отказаться от таких экспериментов.

Ранее на пляже во Владивостоке россиянка погладила медузу-гиганта и попала на видео. «Какая большая! Такая резиновая! И не боится ничего», — сказала женщина на видео, протягивая руку ближе к морскому животному. На записи было видно, как она трогает медузу несколько раз и даже «чешет» ее.

Также медузу гигантских размеров с необычной «гривой» золотого цвета запечатлели в акватории Приморского края. Утверждалось, что это арктическая цианея волосатая, которая занимает первое место в категории самых-самых по абсолютной длине тела.

Помимо этого, россияне сняли на видео массовое нашествие аналогичных морских обитателей в Черном море. У берегов Крыма их оказалось больше тысячи. Как отметила профессор биофака МГУ Елена Темерева, это были корнероты.