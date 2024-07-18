Российский водолаз снял на видео медузу-гиганта с «золотой гривой»

Медузу гигантских размеров с «золотой гривой» сняли на видео в Приморском крае

Медузу гигантских размеров с необычной «гривой» золотого цвета сняли на видео в акватории Приморского края. Запись публикует Национальный центр морской биологии ДВО РАН в своем Telegram.

На записи видно медузу, которая медленно перемещается в зеленоватой воде около дна. У нее оказался почти прозрачный зонтик, немного затемненный в основной части. Вниз же отходит длинная «золотая грива», которая как бы рассыпается при движении.

Утверждается, что это арктическая цианея волосатая, которая занимает первое место в категории самых-самых по абсолютной длине тела. Ее запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого. Про медузу известно, что она питается планктонными животными: личинками моллюсков и мальками рыб.

«Цианеи обычно появляются в конце лета и осенью, когда они достигают больших размеров, держатся в поверхностных слоях воды, часто прибрежные волны подгоняют их к берегам», — сказано в сообщении.

Ранее жители Крыма сняли на видео массовое нашествие аналогичных морских обитателей в Черном море. У берегов Крыма их оказалось больше тысячи. Как отметила профессор биофака МГУ Елена Темерева, на снимках и роликах запечатлены корнероты, которые часто наносят обширные и болезненные ожоги.

В конце мая недалеко от Дальнегорска в Приморском крае местный житель выловил из Японского моря редчайшую рыбу — сахалинского осетра. Он также запечатлел свой удачный улов на видео.