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14:05, 13 августа 2024Моя страна

Россиянка погладила медузу-гиганта на пляже и попала на видео

Россиянка сняла на видео, как погладила медузу-гиганта на пляже во Владивостоке

Россиянка погладила медузу-гиганта на пляже во Владивостоке и попала на видео. Запись публикует Telegram-канал Svodka25.

На видео показали медузу больших размеров синего цвета. Утверждается, что она заплыла в бухту Новик, где ее заметили люди, находящиеся рядом с берегом.

«Какая большая! Такая резиновая! И не боится ничего», — сказала россиянка на видео, протягивая руку ближе к морскому животному. На записи видно, как женщина трогает медузу-гиганта несколько раз и даже «чешет» его.

Ранее медузу гигантских размеров с необычной «гривой» золотого цвета запечатлели в акватории Приморского края. Утверждалось, что это арктическая цианея волосатая, которая занимает первое место в категории самых-самых по абсолютной длине тела. Ее запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого.

Также россияне сняли на видео массовое нашествие аналогичных морских обитателей в Черном море. У берегов Крыма их оказалось больше тысячи. Как отметила профессор биофака МГУ Елена Темерева, это корнероты, которые часто наносят обширные и болезненные ожоги.

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      Варвара Кошечкина
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