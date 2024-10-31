В Москве открылся уникальный медицинский центр

Ракова рассказала об открытии в Москве центра пользования омиксными технологиями

Уникальный Центр коллективного пользования омиксными технологиями открыли в Москве. Он даст исследователям со всей России возможность заниматься разработкой передовых методов диагностики и профилактики заболеваний. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, открытие такого центра является важным шагом в развитии российской медицины. «Расположенный в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении, он объединяет усилия столичных врачей и ведущих ученых России, — отметила Ракова. — В ЦКП используются передовые технологии, что позволяет тестировать новые продукты и ускорять их внедрение в медицинскую практику».

Внедрение комплексного подхода позволит исследователям придерживаться персонализированного подхода к лечению и совершенствования медпомощи, добавила вице-мэр. «Более того, высокотехнологичные лаборатории Центра открыты для исследовательских команд со всей страны, что делает его по-настоящему уникальным», — подчеркнула она.

Омиксные технологии подразумевают использование информации, содержащейся в геноме человека, для анализа полного спектра биомолекул, таких как белки, липиды и метаболиты. В конечном итоге считывание генома человека позволяет формировать большие объемы данных и создавать молекулярные модели человеческого организма для диагностики заболеваний на самых ранних стадиях и наиболее точного подбора схемы лечения.

Для такой работы необходимо высокоточное оборудование. Жидкостные и газовые масс-спектрометры, капиллярные генетические анализаторы и высокопроизводительные секвенаторы нового поколения и другая техника на сумму более 160 миллионов рублей установлена в Центре для работы ученых.

В Соцкомплексе отметили, что открытие такой лаборатории делает московский центр одним из наиболее доступных для ученых площадок для исследования омиксных данных. Там добавили, что проведение исследований в центре будет доступно на льготных условиях в рамках грантовой программы мэра Москвы. Чтобы воспользоваться услугами Центра, необходимо оставить заявку на сайте с описанием проекта и плана работы по нему.

