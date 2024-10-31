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14:47, 31 октября 2024Ценности

Порошенко срезал бирку на пиджаке за 243 тысячи рублей перед встречей с военными

Порошенко срезал бирку на пиджаке Zilli перед встречей с военными и дипломатом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил скрыть цену пиджака в 243 тысячи рублей перед встречей по поводу помощи Украине. Информацию публикует Telegram-канал «Инсайдер UA».

Политик вышел в свет в вещи французского бренда Zilli за 2500 евро перед встречей с военными и западным дипломатом. При этом, по данным канала, Порошенко заранее срезал бирку с названием люксовой марки, чтобы журналисты не узнали стоимость предмета гардероба. Однако на воротнике пиджака была заметна брендовая вышивка.

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«Очевидно, что Порошенко очень не хочет, чтобы его уличили в расточительстве, то есть базовое понимание несовместимости лакшери с кровавой реальностью у него есть», — высказался в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогер Сергей Иванов.

Ранее в октябре Порошенко жестко раскритиковал коррупцию на Украине. Бывший президент Украины заявил, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются.

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