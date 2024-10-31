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03:01, 31 октября 2024Россия

Выжившая в приграничье россиянка рассказала о случаях презрительного отношения к беженцам

Жительница курского Коренева рассказала о презрительном отношении к беженцам

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Беженцы с атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных территорий России могут сталкиваться с презрительным отношением со стороны других россиян. О таких случаях «Ленте.ру» рассказала жительница курского поселка Коренево Эльвира.

По словам россиянки, приехав в Смоленскую область, она сразу поняла, что ей с сыном там не рады. «В школе в Смоленской области сказали, что не будут никого брать. Потом правда директор согласилась с тем, что учеников из Курской и Белгородской областей они обязаны принимать, — сказала собеседница "Ленты.ру". — Она очень удивилась, когда я сказала, что мой сын уже три года сидит на дистанционном обучении. Я не увидела готовности помочь, намекнули, что, мол, нанимайте репетиторов и в дальний путь. Поэтому мы решили остаться на дистанционном обучении в своей кореневской школе».

После этого россиянка с ребенком вернулись в Курск, однако и там столкнулись с пренебрежительным отношением, когда ехали в переполненном автобусе. «Один человек сказал: "Вот, понаехали тут". Я не могла промолчать, ответила: "Если с вами что-то случится, вы поедете в Москву, и вам тоже будут говорить в автобусах, что вы понаехали. Мы же не виноваты в том, что случилось". Все сразу замолчали», — рассказала она.

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Ранее пенсионерки из Курской области рассказали, как были вынуждены спасаться из-под обстрелов ВСУ на велосипедах. Трем пожилым женщинам пришлось преодолеть 30 километров за два часа. По словам одной из россиянок, в дорогу они отправлялись в момент, когда в селе Попово-Лежачи начались взрывы.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив ряд населенных пунктов. 24 октября президент России Владимир Путин заявил, что на территории региона на площади примерно 6 на 15 километров блокированы около двух тысяч украинских солдат, и российские войска приступили к их ликвидации.

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