Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:15, 31 октября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за оставленных на российской горе туристов

В Приморье возбудили уголовное дело из-за оставленных на горе Пидан туристов

Фото: Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия с двумя оставленными туристами на горе Пидан (Ливадийская). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным прокуратуры, двух туристов, отставших от группы на горе Пидан, спасли сотрудники МЧС 20 октября. Одна из них получила обморожение.

Оказалось, что пострадавшие посещали гору в составе туристической группы от фирмы из города Артем — по неустановленной причине их оставили без сопровождения. При этом заблудившихся было сложно найти, так как маршрут не был зарегистрирован в установленном порядке.

***
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

      Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

      Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

      МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

      На Украине раскрыли место нового Майдана

      Инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше