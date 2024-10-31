Следователи возбудили дело из-за оставленных на российской горе туристов

В Приморье возбудили уголовное дело из-за оставленных на горе Пидан туристов

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия с двумя оставленными туристами на горе Пидан (Ливадийская). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным прокуратуры, двух туристов, отставших от группы на горе Пидан, спасли сотрудники МЧС 20 октября. Одна из них получила обморожение.

Оказалось, что пострадавшие посещали гору в составе туристической группы от фирмы из города Артем — по неустановленной причине их оставили без сопровождения. При этом заблудившихся было сложно найти, так как маршрут не был зарегистрирован в установленном порядке.