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20:41, 31 октября 2024Силовые структуры

Сотрудники Росгвардии задержали россиянина за посадку дрона на территории детского сада

В Северодвинске задержали мужчину, который посадил дрон на территории детсада
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Северодвинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который посадил дрон на территории детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, в дежурную службу поступила информация о падении квадрокоптера на территорию дошкольного учреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны обнаружили местного жителя, который и запускал дрон. Со слов задержанного, он хотел проверить работу аппарата, но не справился с управлением.

Мужчина передан сотрудникам полиции, так как не имел разрешения на запуск дронов.

Ранее сообщалось, что «Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем.

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