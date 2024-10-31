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13:20, 31 октября 2024Россия

Украина попыталась прорвать границу России

Минобороны России: ВСУ попытались прорвать границу в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать государственную границу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что очередная попытка ВСУ перейти границу оказалась безуспешной. В результате Киев потерял около 10 человек личного состава.

Кроме того, подразделения российской группировки войск «Север» отразили четыре контратаки украинских военных в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка, и Плехово, лишив ВСУ до 30 бойцов, двух боевых бронемашин и двух автомобилей.

По данным Минобороны, всего за минувшие сутки Украина потеряла на курском направлении более 300 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, девять автомобилей, а также израильскую радиолокационную станцию RADA.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что солдаты ВСУ заблокированы в Курской области на площади примерно 6 на 15 километров. По его словам, вокруг украинских войск создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 31 октября, Киев потерял на курском направлении более 28,6 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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