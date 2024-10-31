В Харькове заявили о тактическом просторе после взятия под контроль Кругляковки

Ганчев: взятие под контроль Кругляковки открыло тактический простор для ВС РФ

Подразделения армии России продвигаются в сторону Купянска, взятие Кругляковки под контроль дает тактический простор. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Если изучить рельеф местности, (...) там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. (...) Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор», — рассказал чиновник.

Он добавил, что контроль Кругляковки создает угрозу группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в Боровой.

Ранее Ганчев заявил, что левобережье Купянска в ближайшее время перейдет под контроль ВС России. По его словам, взятие Кругляковки свидетельствует о продолжающемся стремительном продвижении ВС России на купянском направлении.