В Харьковской области заявили о нехватке мест в моргах для бойцов ВСУ

Лисняк: в Харьковской области в моргах не хватает мест для бойцов ВСУ

В подконтрольной Киеву части Харьковской области в моргах не хватает мест для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, большое количество тел украинских солдат поступает с волчанского, купянского и курского направлений. Лисняк подчеркнул, что проблема отсутствия мест для их хранения приобрела катастрофический характер.

«Родственники погибших не получают выплаты за гибель украинских военнослужащих. Часть военнослужащих просто относят к без вести пропавшим и всячески препятствуют выяснению реальных причин пропажи бойцов», — рассказал замглавы российской ВГА Харьковской области.

Ранее стало известно, что в Харьковской области левобережье Купянска может в ближайшее время перейти под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующее заявление сделал глава ВГА региона Виталий Ганчев.